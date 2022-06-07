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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Дума разрешит прокурорам оспаривать сделки, заключенные в обход санкций Москвы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1192314-7 о праве прокуроров просить суды признать недействительными сделки, совершенных с нарушением объявленных Россией санкций.

Эту поправку ко второму чтению внесли в законопроект, внесенный в палату правительством. в июне 2021 года. В нем содержатся изменения в Арбитражный процессуальный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс.

Обновленная редакция ст. 52 АПК предусматривает, что прокуроры вправе обращаться в суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.

Прокуроры также смогут вступать в рассматриваемые судами дела, если выявятся признаки того, что спор инициирован для обхода мер воздействия на недружественные страны либо возник из совершенной для этого мнимой или притворной сделки.

В случае признания сделки недействительной каждая из ее сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное - возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (ст. 167 Гражданского кодекса).

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума Генпрокуратура Правительство
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