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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

В Удмуртии учредили день бесермянской письменности

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госсовет Удмуртии учредил день письменности и языка проживающей в республике малой народности - бесермян, его будут отмечать 21 октября.

Бесермяне - финно-угорский народ, проживающий на северо-западе Удмуртии.

День письменности и языка учрежден по просьбе общества бесермянской культуры, отметила председатель комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова. Дата выбрана потому, что 21 октября 2021 года в регионе впервые представили книгу на бесермянском языке.

Ишматова добавила, что, по данным последней переписи, в Удмуртии проживает чуть более 2 тысяч бесермян.

"Когда есть язык - значит, есть этнос. У бесермян есть желание обозначить, что бесермянский язык - это отдельный язык, это не удмуртский язык", - отметила она и добавила, что это мнение подтверждается и исследованиями ученых.

В перечень памятных дат Удмуртии 17 декабря будет внесен день памяти бесермянской просветительницы Анисьи Урасиновой (1894-1969). Она внесла большой вклад в создание бесермянского музея и постановку первого спектакля на этом языке. Также она выступила от имени бесермян на первом съезде удмуртского народа, где заявила, что ее народ хочет проживать в одной автономии с удмуртами.

Удмуртия Татьяна Ишматова Анисья Урасинова
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