"Черный маг" оштрафован в Ростове-на-Дону за дискредитацию ВС РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Преподающий "черную магию" Алексей Варцаба, известный по телепроектам "Битва экстрасенсов" и "Последний герой", приговорен судом в Ростове-на-Дону к штрафу в 20 тыс. рублей за дискредитацию российской армии и возбуждение ненависти.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФСБ, гражданин РФ Варцаба разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" материалы, "направленные на возбуждение ненависти к жителям Кавказа и Средней Азии, представителям органов власти, а также дискредитирующие использование ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции".

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Варцабу виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Среди жителей Ростова-на-Дону Варцаба известен как "Намтар Энзигаль" - участник телепроектов "Битва экстрасенсов" и "Последний герой". Он проводит обучающие курсы "черной магии" и прием граждан на платной основе.