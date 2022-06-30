Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"Черный маг" оштрафован в Ростове-на-Дону за дискредитацию ВС РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Преподающий "черную магию" Алексей Варцаба, известный по телепроектам "Битва экстрасенсов" и "Последний герой", приговорен судом в Ростове-на-Дону к штрафу в 20 тыс. рублей за дискредитацию российской армии и возбуждение ненависти.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФСБ, гражданин РФ Варцаба разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" материалы, "направленные на возбуждение ненависти к жителям Кавказа и Средней Азии, представителям органов власти, а также дискредитирующие использование ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции".

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Варцабу виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Среди жителей Ростова-на-Дону Варцаба известен как "Намтар Энзигаль" - участник телепроектов "Битва экстрасенсов" и "Последний герой". Он проводит обучающие курсы "черной магии" и прием граждан на платной основе.

Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владимир Мау в суде заявил об абсурдности обвинений в его адрес

Обвинение против Мау подтвердили показаниями экс-замминистра Раковой и ее помощника

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ФСИН выступила против возвращения смертной казни

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Лавров сказал, что железный занавес между РФ и Западом уже опускается

Законопроект об изъятии у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд руб. прошел основное чтение в Думе

Законопроект об изъятии у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд руб. прошел основное чтение в Думе

Суд в Москве приговорил экс-генерала МВД Мельникова к семи годам колонии

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денег вуза

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денег вуза

Песков заявил об отсутствии прямых контактов между лидерами РФ и США с начала операции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });