"Аэрофлот" снизит на 25% стоимость "плоских" тарифов на Дальний Восток

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" снизит на 25% стоимость "плоских" (не меняющихся в течение года) тарифов на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщила авиакомпания.

Билеты со скидкой можно приобрести до 30 июня, а перелет во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан или Южно-Сахалинск нужно совершить до 31 октября.

Сниженные тарифы будут действовать на рейсах "Аэрофлота" и дочерней авиакомпании "Россия" (выполняемых под кодом SU).

Также "Аэрофлот" решил продлить период действия скидки 25% на перелеты в ДФО по субсидированным тарифам. Такую акцию компания объявила в конце мая для перевозок из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан и Якутск. Предполагалось, что скидка будут действовать для перелетов до 30 июня, теперь этот период продлен до 31 октября. Сроки продажи таких билетов по-прежнему ограничены 30 июня.

"Тарифы со скидкой распространяются как на социальные категории граждан, так и на жителей Дальневосточного федерального округа с постоянной пропиской в регионе", - отметили в компании.

"Плоские" тарифы "Аэрофлот" ввел в 2015 году, позднее к программе присоединилась "Россия".