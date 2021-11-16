"Аэрофлот" планирует продлить программу "плоских" тарифов на 2022 год

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов попросил президента РФ Владимира Путина поддержать продление программы "плоских" тарифов авиакомпании на 2022 год.

"Программа собственных "плоских" тарифов, поддержанная вами, продолжает развиваться. Так, в 2021 году мы уже превысили 2019 год: мы перевезем 2,5 млн пассажиров, в том числе 1,3 млн пассажиров на Дальний Восток. И это выше, чем в 2019, когда мы перевезли 2,3 млн", - сказал Полубояринов на встрече с президентом.

"Таким образом, хочу констатировать, что мы видим большую поддержку со стороны населения этой программы. И просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение "Аэрофлота" по дальнейшему развитию этой программы и ее реализации в 2022 году", - обратился он к Путину.

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году, позднее к программе присоединилась "Россия". В настоящее время такие тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф "Аэрофлота" в города ДФО и обратно - 27,05 тыс. руб. (в Калининград и Симферополь - 10,12 тыс. руб.), "России" - 23,8 тыс. руб. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, при этом государством они не субсидируются.

Затраты "Аэрофлота" на программу в 2021 году составят более 10 млрд руб., оценивал ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.