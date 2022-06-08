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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Сергей Миронов подтвердил, что его машина сбила курьера в Москве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что служебный автомобиль, в котором он находился, 8 июня попал в аварию в Москве, и сбил курьера на велосипеде.

"Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист - доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами", - написал политик.

По его словам, сразу после столкновения водитель вышел и увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога". Сам Миронов, когда ему сообщили о случившемся, попросил вызвать на место ДТП скорую помощь и ГИБДД.

"Очень благодарен скорой помощи, которая в считаные минуты подъехала и оказала помощь потерпевшему. Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться", - добавил Миронов.

Сергей Миронов Москва ГИБДД Справедливая Россия Госдума
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