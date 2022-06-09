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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов договорился с врачами о проведении высокотехнологичной операции курьеру, велосипед которого машина политика сбила в среду в центре Москвы. Он сообщил об этом журналистам

"С утра я навестил пострадавшего, у него перелом ноги. Переговорил с врачами, варианта лечения два: либо месяц в гипсе, либо завтра-послезавтра могут провести высокотехнологичную операцию, через несколько дней сначала на костылях будет, потом... Договорился, что будет проведена эта операция, желаю скорейшего выздоровления", - сказал депутат.

Миронов подробно описал случившееся, отметив, что после ДТП "с удивлением прочитал много придумок".

"Я ехал на прямой эфир на Первый канал. К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды на мотовелосипеде, с очень большой скоростью, выскочил из-за машин, был сбит водителем моей служебной машины. Водитель вышел, увидел, что курьер жив, у него явно что-то с ногой, сказал, чтобы не поднимался. Я сказал - немедленно вызывай скорую, ГИБДД. Я не выходил из машины, чтобы сотрудники ГИБДД объективно провели все необходимые замеры, чтобы своим авторитетом не мешать работе ГИБДД", - сказал Миронов.

Накануне политик подтвердил информацию СМИ о случившемся ДТП. Он объяснил, что пропустил факт столкновения, поскольку по обыкновению в машине работает с документами. Подробности ему сообщил водитель.

Сергей Миронов Москва ГИБДД Госдума Справедливая Россия
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