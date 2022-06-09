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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Около 60 надводных кораблей и катеров Балтийского флота приступили к учениям

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В соответствии с планом подготовки сил Балтийского флота (БФ) на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками Балтийского флота, сообщает Минобороны РФ.

"В рамках учения корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования и произвели развертывание группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота. Целями учения являются повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами флота", - говорится в сообщении.

До начала оперативного учения на Балтийском флоте был проведен комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения, а также отработаны вопросы приведения сил и войск флота в высшие степени боевой готовности.

К учению привлечено около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота.

Оперативное учение с группировками Балтийского флота продлится до 19 июня, отмечается в сообщении.

Балтийский флот
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