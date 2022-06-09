Правительство защитит россиян от переплаты за вывоз мусора

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на заседении правительства пообещал изменить порядок разрешения споров в сфере оказания услуг по вывозу мусора.

"Рассчитываем, что новый порядок защитит людей от переплаты за услуги вывоза мусора", - сказал он.

По его словам, правительство рассмотрит законопроект, который облегчит процедуру разрешения таких споров.

"Подготовленный документ позволит людям и участникам рынка отстаивать свои права без обращения в суд, сделать всю процедуру быстрее и менее затратной для сторон спора", - сказал премьер.

Когда закон будет принят, правительство сможет определить федеральный орган исполнительной власти, который будет рассматривать жалобы на нарушения по тарифам в сфере обращения с отходами, добавил он.