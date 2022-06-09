Сотрудникам МВД снова разрешили выезжать в отпуск за границу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ, которым снял введенные ранее из-за пандемии ограничения на заграничный отпуск для сотрудников ведомства, подтвердил "Интерфаксу" источник в центральном аппарате МВД.

"Решением министра снято введенное на фоне пандемии COVID-19 ограничение на выезд сотрудников МВД в отпуск за границу", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что количество открытых для правоохранителей стран для отпуска осталось прежним – "как и до пандемии их 15". Таким образом, полицейские могут отправиться в Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Китай, Таиланд, Кубу, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Узбекистан и Южную Осетию.