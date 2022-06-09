В Росгвардии сообщили о гибели предполагаемого стрелка в храме в Петербурге

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в храме в Красногвардейском районе Петербурга в четверг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"В 17:58 наряд Росгвардии прибыл к месту стрельбы у храма на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. (...) Обнаружен погибший", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что, предположительно, ранее мужчина открыл в храме стрельбу. Росгвардия проверит законность ношения оружия погибшим.

По ее данным, других пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина открыл стрельбу в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте Петербурга.