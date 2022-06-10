В больнице уточнили, что стрелявший в храме петербуржец жив

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, который накануне, предположительно, открыл стрельбу в храме в Красногвардейском районе Петербурга, жив, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Елизаветинской больницы Дарья Семикозова.

"Он в реанимации. Состояние тяжелое, стабильное", - сказала она.

Как сообщалось, накануне вечером житель Петербурга, предположительно, стрелял в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте. Как уточнили в Росгвардии, предположительно, использовался травматический пистолет.

Правоохранительные органы, ссылаясь на первоначальную информацию о происшествии, сообщили о гибели мужчины. Других пострадавших в результате инцидента нет.

По данным СМИ, сподвигнуть петербуржца на такой поступок могла неразделенная любовь.