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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

В больнице уточнили, что стрелявший в храме петербуржец жив

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, который накануне, предположительно, открыл стрельбу в храме в Красногвардейском районе Петербурга, жив, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Елизаветинской больницы Дарья Семикозова.

"Он в реанимации. Состояние тяжелое, стабильное", - сказала она.

Как сообщалось, накануне вечером житель Петербурга, предположительно, стрелял в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте. Как уточнили в Росгвардии, предположительно, использовался травматический пистолет.

Правоохранительные органы, ссылаясь на первоначальную информацию о происшествии, сообщили о гибели мужчины. Других пострадавших в результате инцидента нет.

По данным СМИ, сподвигнуть петербуржца на такой поступок могла неразделенная любовь.

Петербург
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