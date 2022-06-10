Раздел с данными об аллергии появился в электронных медкартах московских детей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В детские электронные медицинские карты появилась возможность добавлять сведения о наличии или отсутствии аллергии у ребёнка, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В 2020 году мы создали специальный раздел во взрослых электронных медкартах, куда пациент может вносить сведения об операциях, травмах, аллергиях, принимаемых лекарствах. Мы видим, что москвичи активно пользуются сервисом - они внесли уже более 800 тыс. записей о своем здоровье. Мы сделали следующий шаг: создали новый раздел в детских электронных медкартах "Данные о ребенке". Родители могут вносить в него сведения о наличии или отсутствии аллергии", - цитирует Ракову официальный сайт столичной мэрии.

Уточняется, что новый раздел доступен в электронных медкартах детей на mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО. Пользователи могут внести информацию об аллергии у ребенка, заполнив специальную анкету. Есть возможность поправить данные анкеты, а также посмотреть историю ее редактирования. Врачи смогут ознакомиться с информацией в ЕМИАС.