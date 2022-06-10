В Ростовской области выявили случаи лихорадки Ку

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Ремонтненском и Сальском районах Ростовской области зарегистрированы случаи заболевания людей коксиеллезом (лихорадка Ку, природно-очаговая зоонозная инфекция, протекающая с лихорадкой и другими симптомами). Об этом сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Речь идет о единичных случаях.

Возбудителем заболевания являются бактерии вида Coxiellaburnetii (II группа патогенности), которые могут заразить многие виды домашних, промысловых и диких млекопитающих и птиц, а также человека, напомнили в ведомстве.

Коксиеллы высоко заразны для человека, могут проникать через неповрежденные слизистые и через микротравмы кожных покровов, обычно при оказании акушерской и ветеринарной помощи, при убое и разделке туш животных, в лабораторных условиях. Инфекция также передается через укусы клещей, контактно-бытовым способом, при употреблении в пищу термически необработанного мяса, а также воздушно-пылевым путем.

"У людей лихорадка проявляется общетоксическими симптомами, развитием бронхита, специфической атипичной пневмонией, поражением ЦНС и других систем организма. При хронизации инфекционного процесса в том числе развивается эндокардит - заболевание сердца воспалительного характера", - говорится в пресс-релизе.