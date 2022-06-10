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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Россия выдала Литве обвиняемого в наркоторговле

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Из России в Литву экстрадирован мужчина, обвиняемый в незаконном обороте смолы каннабиса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из России экстрадирован гражданин Литовской республики Дарюс Ражанскас. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в незаконном обороте наркотиков", - сказала Волк в пятницу журналистам.

По информации литовской стороны, фигурант в составе группы планировал перевезти из Испании в Литву, а в дальнейшем в РФ партию смолы каннабиса общим весом порядка 1,5 тонн. Впоследствии гражданин скрылся от правосудия за границей и был задержан в марте 2021 года в Санкт-Петербурге.

10 июня в пункте пропуска Чернышевское-Кибартай обвиняемый передан компетентным органам Литвы.

Литва МВД РФ Ирина Волк
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