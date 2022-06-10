Журналист Илья Азар оштрафован на 60 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил административный штраф в размере 60 тыс. рублей журналисту "Новой газеты" Илье Азару за дискредитацию действий российской армии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Азар признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что поводом для возбуждения административного дела стал пост журналиста в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) про Украину.