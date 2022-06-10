Хинштейн сообщил, что Митволь признал вину и заключил сделку со следствием

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бывший замруководителя Росприроднадзора, экс-префект Северного административного округа Москвы и председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олег Митволь признал вину по делу о хищении более 900 млн рублей и пошел на сделку со следствием.

"Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Помощница Митволя не смогла подтвердить "Интерфаксу" эту информацию.

В свою очередь информированный источник подтвердил агентству, что Митволь заключил досудебное соглашение и будет сотрудничать со следствием.

В пятницу суд в Красноярске арестовал Митволя, подозреваемого в хищении более 900 млн рублей, на 1 месяц и 17 дней. Защита намерена обжаловать его арест, сообщила "Интерфаксу" помощница Митволя со ссылкой на адвокатов.

Строительство метро в Красноярске

Информированный источник "Интерфакса" отмечал, что арест Митволя может быть связан с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

Строительство красноярского метрополитена началось в 1995 году, однако впоследствии из-за отсутствия финансирования работы были свернуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта первой линии метрополитена.

В декабре 2019 года Митволь, который является председателем совета директоров АО "КрасноярскТИСИз", заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект возвращен на доработку.