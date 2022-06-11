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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Президент РФ подписал закон о бесплатном проезде в электричках детей до семи лет

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий детям дошкольного возраста бесплатно ездить в электричках.

"Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках (пригородных поездах) без предоставления отдельного места (для сидения) по аналогии с городским транспортом", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отметил, что "фактически решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках полностью зависит от возможностей регионов".

"Сейчас только в 48 субъектах Федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с 5 до 7 лет. Им предоставляется скидка от 50 до 75% от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми", - сказал Володин.

Владимир Путин
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