Четыре человека ранены в результате обстрела села в Брянской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Территорию села Займище городского округа Клинцы Брянской области обстреляли утром во вторник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

Приграничные с Украиной села Брянской, Белгородской и Курской областей с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.