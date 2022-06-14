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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Володин заявил о невозможности воссоздать в РФ советскую систему высшего образования

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ходе ожидаемой реформы высшего образования в РФ и отказа от Болонской системы не получится воссоздать советскую систему.

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"Когда вы говорите о том, что кто-то хочет взять и воссоздать советскую систему, не получится это сделать. Все это понимают", - сказал Володин на заседании Госдумы, комментируя выступление первого заместителя председателя комитета нижней палаты по науке и высшему образованию Ксении Горячевой ("Новые люди").

Вместе с тем Володин не согласился с мнением о том, что неправильно учитывать опыт царской России, так как "огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени, и сегодня мы используем их открытия, достижения".

"Надо вообще использовать все хорошее, когда бы оно ни было предложено или создано. А вот итог сегодняшнего дня тоже надо анализировать. Потому что проблемы есть, которые никто не отрицает", - сказал спикер Думы.

Ранее Володин сообщил, что вопросы изменения нынешней системы высшего образования будут обсуждаться 27 июня на парламентских слушаниях в Государственной думе с участием министра науки и высшего образования, представителей вузовского сообщества и экспертов.

Вячеслав Володин Госдума
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