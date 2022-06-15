Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Володин предложил использовать опыт СССР и царской России для развития образования в РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что система высшего образования в России должна учитывать лучшие практики образования, существовавшие в дореволюционный и советский периоды истории.

"Мы не сможем это повторить, но лучшее из этой практики и царской России, и советского периода, и сегодняшнего надо обязательно развивать и востребовать. Только на этом можно построить хорошее, качественное и эффективное образование", - сказал Володин в ходе осмотра мемориальной выставки, посвященной Владимиру Жириновскому, в здании Госдумы в среду.

Володин напомнил, что на заседании нижней палаты во вторник депутаты обсуждали подготовку к парламентским слушаниям в связи с выходом РФ из Болонской системы образования.

"У нас вчера началась дискуссия в рамках подготовки к парламентским слушаниям, коллеги из партии "Новые люди" говорят о том, что учиться нечему в царской России. Вот представители нашей науки как в царской России, так и советского периода. Менделеев, Ломоносов, Пирогов - царская Россия. Посмотрите советский период - Ландау, Курчатов. Есть чему учиться и чем гордиться", - заявил Володин.

По его словам, "нельзя вырывать один период, даже если он кому-то нравится и не нравится, без истории развития науки". "Тем более она у нас с вами имеет знаковых людей", - добавил Володин.

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле не разделяют опасений защиты Навального в связи с его этапированием

Директор департамента "Аэрофлота" арестован по делу о мошенничестве

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов подо Львовом

Пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Владелец приморской сети общепита "Еда и точка" требует сменить название преемника "Макдоналдс"

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Что произошло за день: вторник, 14 июня

Иноагентов и подконтрольных им лиц могут вывести из-под моратория от банкротств

Профицит бюджета России в январе-мае составил 1,495 трлн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });