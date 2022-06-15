Володин предложил использовать опыт СССР и царской России для развития образования в РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что система высшего образования в России должна учитывать лучшие практики образования, существовавшие в дореволюционный и советский периоды истории.

"Мы не сможем это повторить, но лучшее из этой практики и царской России, и советского периода, и сегодняшнего надо обязательно развивать и востребовать. Только на этом можно построить хорошее, качественное и эффективное образование", - сказал Володин в ходе осмотра мемориальной выставки, посвященной Владимиру Жириновскому, в здании Госдумы в среду.

Володин напомнил, что на заседании нижней палаты во вторник депутаты обсуждали подготовку к парламентским слушаниям в связи с выходом РФ из Болонской системы образования.

"У нас вчера началась дискуссия в рамках подготовки к парламентским слушаниям, коллеги из партии "Новые люди" говорят о том, что учиться нечему в царской России. Вот представители нашей науки как в царской России, так и советского периода. Менделеев, Ломоносов, Пирогов - царская Россия. Посмотрите советский период - Ландау, Курчатов. Есть чему учиться и чем гордиться", - заявил Володин.

По его словам, "нельзя вырывать один период, даже если он кому-то нравится и не нравится, без истории развития науки". "Тем более она у нас с вами имеет знаковых людей", - добавил Володин.