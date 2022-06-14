Дума одобрила в I чтении уголовное наказание за повторную опасную езду без прав

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник одобрила в первом чтении законопроекты об ужесточении административной и об уголовной ответственности за опасную езду без водительских прав.

Законопроектом (130425-8) "предлагается повысить административное наказание и установить штраф от 50 тыс. до 100 тысяч по решению суда для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав", - сказала журналистам автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, действующие нормы административного законодательства фактически позволяют лицу многократно продолжать управлять автомобилем, будучи лишенным такого права или не имея его.

Уголовное наказание

Когда меры административной ответственности, назначенные судом уже дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя, предлагается установить уголовную ответственность.

Согласно второму внесенному проекту закона (130391-8), уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если лицо село за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехало на встречную полосу или превысило скорость, отметила парламентарий.

"Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия на это права, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов - до двух лет", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, в качестве дополнительной меры предлагается установить возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора, добавил он.

В свою очередь Яровая отметила, что таким образом, вести речь о конфискации можно будет исключительно в ситуациях, когда нарушитель в третий раз создает опасность на дороге, уже будучи ранее лишенным прав; третий раз за год выезжает на "встречку" или в третий раз за год превышает скорость на величину более 60 км/ч в плюс к разрешенной; или управляет автомобилем в состоянии опьянения и ранее уже был подвергнут административному наказанию за пьяную езду.

Проект поправок предлагает установить также новое отягчающее обстоятельство и повышенную ответственность для лиц, лишенных или не имеющих права управления транспортным средством, совершающих преступления, связанные с нарушением ПДД, повлекшим тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.

Яровая сообщила, что законопроект поддержан Верховным судом РФ, правительством, Генпрокуратурой, МВД, Минюстом, ГИБДД, ФССП.