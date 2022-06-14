Медведев назвал "междусобойчиком" возобновление работы Арктического совета без РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Работа Арктического Совета без участия России бессмысленна, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Недавно семь арктических государств решили возобновить работу Арктического совета, но без участия нашей страны. Видимо, они дружно забыли, что Россия контролирует самую протяжённую арктическую зону, где проживает более половины коренного населения Арктики и осуществляется большая часть экономической деятельности в высоких широтах", - написал Медведев во вторник в своём телеграм-канале.

"Можно сколько угодно устраивать "междусобойчики" и пытаться что-то решить без России. Но если такие решения принимаются без учёта интересов крупнейшей арктической державы, в них нет никакого смысла. И наша страна совершенно не обязана этим решениям следовать", - написал он.

Он подчеркнул, что "совместная эффективная работа по обеспечению охраны окружающей среды и развитию приполярных районов будет фактически заморожена", хотя "Арктический совет создавался именно ради этих целей".

"Тем не менее это их проблемы, а не России. Мы будем последовательно расширять сотрудничество с дружественными нам странами в Азии, Африке и Латинской Америке. Нам есть что предложить друг другу. Сейчас необходимо точно определить возможные объёмы поставок наших энергоресурсов, в том числе и из Арктики, на этих направлениях", - написал Медведев.