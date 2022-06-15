Дума рассмотрит позже законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла решение перенести на более поздний срок рассмотрение законопроекта, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

Поправки были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта (N33098-8) в конце прошлой недели.

"Просьба десятый вопрос с повестки дня исключить и перенести на более позднюю дату", - сказал в ходе обсуждения повестки дня пленарного заседания депутат Александр Коган. "Да, это позиция комитета", - сказал глава комитет по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин.

Законопроект, серьезно доработанный ко второму чтению, дополнялся положениями, исключающими иностранных граждан и иностранных юридических лиц из числа пользователей недрами на территории РФ. Уточнялось, что пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ, если иное не установлено федеральными законами. Для продолжения работы компании и ИП должны создать юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр.

Кроме того, в рамках первого чтения данный законопроект предоставлял ОАО "Российские железные дороги" без аукциона право пользования участками недр местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых (песок, галька, щебень) для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Внесенные поправки убирали упоминание о Транссибе и прописывали, что пользователями данных участков недр без аукциона могут быть субъекты естественной монополии в области ж/дтранспорта, либо компании, с которыми монополия заключила контракт на ведение работ по строительству объектов инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования. Перечень таких объектов утвердит правительство.