Володин предложил вернуться к обсуждению запрета разработки недр иностранными компаниями

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям пересмотреть принятое утром решение и вернуть в повестку рассмотрения Госдумы в среду законопроект, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

"Поступила информация от правительства, мы вопрос сняли, а правительство в надежде, что его мы рассмотрим, поэтому, учитывая, что Алексей Васильевич (Гордеев, вице-спикер - ИФ) занимался сейчас как раз переговорами с правительством, нам (...), возможно, придется вернуться к повестке, восстановить десятый вопрос, рассмотреть его во втором чтении, затем уже на 21 июня готовить в третьем и к 22 июня рассматривать этот законопроект в Совете Федерации", - сказал Володин.

Как сообщалось, перед началом заседания Госдума приняла решение перенести на более поздний срок рассмотрение законопроекта, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям, вопросы к законопроекту появились у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). С просьбой о переносе выступил депутат Александр Коган, его поддержал глава думского комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин.

Позже, в ходе "правительственного часа" с участием главы Минприроды Александра Козлова, спикер Госдумы Володин опять поднял тему о необходимости передачи иностранцами доли в СРП российским компаниям. "Мне подсказывает Александр Дмитриевич Жуков (первый вице-спикер - ИФ), что это норма в законе, который сегодня перенесен на более позднее время для рассмотрения", - сказал Володин. "Возник вопрос просто у ФАС", - сказал Кобылкин. "Данный законопроект включен в перечень приоритетных, и я тоже был удивлен предложением представителя комитета. Вчера на комиссии по законопроектной деятельности не принималось решение о переносе, то, что сейчас произошло, мы разбираемся", - добавил полномочный представитель правительства в парламенте Александр Синенко. "Нельзя с голоса нарушать процедуры. Я призываю так больше не делать", - сказал курирующий тему вице-спикер Гордеев.

"Законопроект был согласован со всеми коллегами по правительству, зашел в Госдуму, но ФАС на комитете по законопроектной деятельности в четверг с голоса поднял вопрос, что нужно добавить отсылку на ФЗ-44 и ФЗ-223 (госзакупки - ИФ), и из-за этого комментария коллеги приняли предложение перенести на 21 июня", - прояснил задержку министр Козлов.

Законопроект (№33098-8), серьезно доработанный ко второму чтению, дополнялся положениями, исключающими иностранных граждан и иностранных юридических лиц из числа пользователей недрами на территории РФ. Уточнялось, что пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ, если иное не установлено федеральными законами. Для продолжения работы компании и ИП должны создать юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр.

Кроме того, в рамках первого чтения данный законопроект предоставлял ОАО "Российские железные дороги" без аукциона право пользования участками недр местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых (песок, галька, щебень) для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Внесенные поправки убирали упоминание о Транссибе и прописывали, что пользователями данных участков недр без аукциона могут быть субъекты естественной монополии в области ж/д транспорта, либо компании, с которыми монополия заключила контракт на ведение работ по строительству объектов инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования.