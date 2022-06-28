Путин подписал закон о трудоустройстве иностранцев в сфере IT

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры трудоустройства для иностранцев, работающих в сфере IT, а также предоставлении им и членам их семей вида на жительство в России. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке к нему говорилось, что будет упрощено трудоустройство иностранцев-айтишников, которых хотят нанять в аккредитованные организации, которые работают в сфере информационных технологий. В частности, предлагается им выдавать вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание. Также на них не будет распространяться порядок о том, что они могут быть трудоустроены только при наличии разрешения на работу или патента, а для работодателей необязательно будет наличие разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Вид на жительство может быть аннулирован для специалистов, которые расторгли трудовой контракт и не перезаключили новый в аналогичной организации в течение 30 дней. Также вид на жительство в этом случае будет аннулирован и для членов их семей.