Авторитету Паше Цветомузыке заменили заключение принудительными работами

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Осужденному красноярскому криминальному авторитету Вилору Струганову, известному как Паша Цветомузыка, смягчили вид наказания, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.

"Струганову заменили наказание с лишения свободы на принудительные работы", - уточнили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что замена наказания более мягким видом возможна по ходатайству осужденного при условии отбытия двух третей срока лишения свободы и соблюдения им режима отбывания наказания.

Струганов отбывает исправительные работы в изолированным участке исправительного центра при ИК-27 ГУФСИН по Красноярскому краю. Без смягчения наказания он должен был выйти на свободу весной 2024 года.

Как сообщалось, Струганов в марте 2014 года был задержан в Москве, этапирован в Красноярск для проведения следственных действий и арестован.

В 2015 году суд приговорил его к 9 годам колонии за организацию убийств в 1990-х годах. В октябре 2015 года суд ужесточил ему приговор до 10 лет лишения свободы.