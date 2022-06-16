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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Google оштрафован в РФ на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Google оштрафован в РФ на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал виновным в административном правонарушении Google за повторный отказ локализовать данные россиян на территории России, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Признать Google LLC виновной в совершении административного правонарушения и назначить штраф в размере 15 млн рублей", - огласил решение судья.

Google признан виновным по ч.9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ).

В Роскомнадзоре сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди них - Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Российское юрлицо Google по итогам 2021 года получило чистый убыток в размере 26 млрд рублей. Это первый убыток компании как минимум с 2009 года.

18 мая стало известно, что ООО "Гугл" намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства.

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