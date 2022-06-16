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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Песков допустил обсуждение "пересадки" чиновников на "Лады" на совещании у Путина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Предложение "пересадить" российских чиновников на "Лады" может быть поднят на совещании по проблематике автопрома, которое проведет в четверг президент РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова попросили прокомментировать эту инициативу, которую выдвинул глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Антон Германович будет сегодня принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос", - ответил Песков.

У Пескова уточнили, готов ли он сам пересесть на "Ладу". "Я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему", - сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о предстоящем 16 июня совещании по автопрому, Песков напомнил, что в нем примут участие профильные члены правительства, руководители регионов, главы отечественных заводов-автопроизводителей. Планируются выступления главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и министра транспорта Виталия Савельева. "Много проблем, серьезный разговор предстоит", - сказал Песков.

Дмитрий Песков
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