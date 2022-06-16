Мантуров заявил, что автопрому РФ по силам создать подушки безопасности

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Создание отечественного производства автомобильных подушек безопасности для российского автопрома является посильной задачей, с которой он справится, уверен глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Чтобы иметь на 100% аутентичные российские подушки, нам нужно объединить усилия химической отрасли, которая должна произвести соответствующую ткань, и производителей сферы машиностроения, чтобы сделать комплексное решение. Это посильная задача, и мы точно с ней справимся", - сказал министр журналистам в четверг по итогам совещания у главы государства Владимира Путина по вопросам развития автопрома.

Мантуров отметил, что в России есть производство подушек безопасности для машин, но оно приостановлено, потому что владельцами являются иностранцы.

Отвечая на вопрос о том, как снизить риски падения спроса на коммерческие автомобили, Мантуров отметил, что на это направлена такая мера, как льготный лизинг.

"Это одна из мер поддержки, в том числе для газомоторной техники. Это наше преимущество – использование собственного ресурса (природного газа), чтобы эффективно использовать ту инфраструктуру, которую создают "Газпром", регионы, нефтегазовые компании, вертикально интегрированные структуры. Наши производители уже нарастили компетенции в данной отрасли и локализовали практически полностью все компоненты, включая двигатели для производства этой техники", - добавил глава Минпромторга.