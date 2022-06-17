Шахрай считает важным сохранить международное сотрудничество в космосе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Космос, несмотря на разногласия между странами, должен быть вне политики, оставаясь сферой широкого международного сотрудничества, заявил бывший вице-премьер РФ, первый проректор, председатель ученого совета Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай) Сергей Шахрай.

"Даже в самые суровые времена холодной войны космические державы - Советский Союз и США - смогли найти общий язык, согласовать позиции и создать базовые принципы, базовые договоры по космосу, которые стали основой международного космического права", - сказал Шахрай в пятницу на международной конференции с участием ученых из Казахстана, Китая, России и США.

"О каких бы сюжетах мы сегодня ни говорили, какие бы споры ни вели, результирующий вектор будет один: заниматься космосом, управлять деятельностью государств и частных компаний в космосе мы можем только сообща", - сказал Шахрай.

В настоящее время на фоне кризиса в отношениях между Россией и США остается неопределенной судьба МКС, но стороны могут договориться о продлении сроков её эксплуатации. Как сообщалось, в Европейском космическом агентстве заявили о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по миссиям на Луну и Марс. Между тем в июне 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

"Четыре основополагающих документа - Договор о космосе 1967 года, Соглашение о спасении космонавтов 1968 года, Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 года и Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1974 года были подписаны в то время, когда Соединенные Штаты вели войну во Вьетнаме, осуждаемую, как было принято говорить у нас в СССР, всем прогрессивным человечеством", - сказал Шахрай.

По его словам, над соглашением о Луне 1979 года и принципами, касающимися дистанционного зондирования Земли из космического пространства 1986 года, государства совместно работали в тот период, когда продолжались арабо-израильские войны, шла война в Афганистане и ирано-иракская война.

"Многие другие акты, важные для мирного космоса, также принимались в не самые мирные времена на Земле. Космос стал фактически нейтральной зоной, потому что есть вещи, более важные, чем политические или экономические противоречия. Речь идет о нашем общем достоянии", - сказал Шахрай.