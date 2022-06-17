Слуцкий не исключил скорого возобновления переговоров между РФ и Украиной

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" глава комитета по международным делам Госдумы, член переговорной группы Леонид Слуцкий.

"Не исключаю, что продолжим (переговоры - ИФ) в ближайшее время", - сказал Слуцкий. "Не уверен, но не исключаю", - добавил он.

"Переговоры могут возобновиться только на основе повестки президента РФ", - уточнил Слуцкий.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.