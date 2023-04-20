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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Министр энергетики отметил невозможность вывоза иностранного энергооборудования на ремонт

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Последний пакет санкций в отношении России сделал "почти невозможным" отправку иностранного энергооборудования из России за рубеж для ремонта, сообщил на совещании по итогам ОЗП министр энергетики Николай Шульгинов.

"Последний санкционный пакет фактически сделал невозможным вывоз оборудования за пределы России для планового ремонта", - сказал он.

"На сегодняшний день вопрос обслуживания импортозависимого оборудования крайне актуален", - сказал Шульгинов, отметив, что наибольшее количество зарубежных турбин эксплуатируется "РусГидро" и "Квадрой".

По его словам, сейчас необходимо "более плотно" работать с российскими компаниями в плане сервиса и ремонта газовых турбин.

"Также необходима актуализация плана замещения мощностей, выбывающих в случае невозможности дальнейшей эксплуатации турбин", - сказал министр, отметив, что Минэнерго активно обсуждает проблему с Минпромторгом.

"Допускать масштабного отключения потребителей ради сохранения ресурса этих газовых турбин непозволительно", - заключил Шульгинов.

В середине марта в Минэнерго отмечали, что не ожидают выводов иностранного генерирующего оборудования из-за внешних ограничений, решение по его обслуживанию есть.

В сентябре 2022 года правительство разрешило "Энел Россия" вывезти часть оборудования в Китай и Сингапур, "декларантом и грузоотправителем товаров" является "ДжиИ Рус" (подразделение американской General Electric). В энергокомпании "Интерфаксу" поясняли, что отмеченный в соответствующем документе "перечень относится к оборудованию ПГУ Среднеуральской ГРЭС в рамках ее плановой инспекции". Проводимый ремонт повысит срок службы и надежность оборудования, говорили в компании.

Как сообщал ранее глава "Системного оператора" Федор Опадчий, на тот момент на оптовом рынке электроэнергии и мощности работали 22 ГВт "иностранных" мощностей. По оценке оператора, даже в случае "стресс-сценария", предусматривающего остановку всего этого оборудования, Единая энергосистема располагает достаточным запасом прочности для удовлетворения потребностей в электроэнергии и мощности. Опадчий отмечал, что "глобального технологического дефицита из-за санкционных ограничений не просматривается". В прошлом году 96% иностранного газового оборудования прошло техобслуживание.

Ранее Минпромторг сообщал, что до конца 2024 года в России должны заработать инновационные газовые турбины ГТЭ-65, ГТЭ-170 (проекты "Силовых машин") и ГТД-110М (ее производит ОДК).

Предполагалось, что первые российские газовые турбины большой мощности ГТЭ-170 "Силовых машин" получат Нижнекамская ТЭЦ "Татнефти" и Каширская ГРЭС "Интер РАО".

Николай Шульгинов Квадра РусГидро Минэнерго
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