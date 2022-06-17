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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Путин проведет полноформатную встречу с главредами российских СМИ

Она позже произойдет в в Москве, а в Петербурге она состоялась в укороченном формате

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главредами СМИ и военными корреспондентами в укороченном формате из-за подвижек в графике, вызванных DDoS-атаками, полноформатная новая встреча состоится через несколько недель в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся. Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи, предстоит встреча с (членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом) Додиком", - сказал Песков.

По его словам, президент поприветствовал представителей СМИ. "Состоялось краткое общение. Президент ответил на ряд вопросов. Отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой", - добавил пресс-секретарь.

Он уточнил, что полноформатная встреча с главредами российских СМИ состоится позже в Москве.

"Условились продолжить общение на новой встрече уже полноформатной через пару недель в Москве", - отметил Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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