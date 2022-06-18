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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

В России за сутки COVID-19 заболели почти 3,4 тыс. человек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 382 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, по состоянию на 18 июня, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 291 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 5,8%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 68 человек, накануне сообщалось о 63 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 373 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно увеличилось. С начала недели, до 16 июня, значения держались на уровне менее 3 тыс., что было минимальным числом выявлений с 14 апреля 2020 года, когда за 24 часа было подтверждено почти 2,8 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Выздоровело за сутки 4 371 человек, или на 3,4% больше в сравнении с 17 июня, добавили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 345 143 случая заражения коронавирусной инфекцией, 380 401 умерший и 17 819 365 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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