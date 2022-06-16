Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

ВОЗ отметила тенденцию снижения заболеваемости COVID-19 в мире

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю продолжил снижаться, в то время как смертность увеличилась на 4%. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 6 по 12 июня уровень заболеваемости коронавирусом снизился во всех регионах, кроме региона восточного Средиземноморья, там заболеваемость выросла на 58%, Америки (на 13%) и региона Юго-Восточной Азии (на 33%). Наибольшее снижение количества случаев наблюдалось в западной части Тихого океана и в Европе – на 8%.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 3,2 млн случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса уменьшилось или не изменилось во всех регионах, кроме западной части Тихого океана, там смертность выросла на 17% и Америки (21%). Сильнее всего смертность упала в регионе восточного Средиземноморья (на 35%).

В целом за неделю по всему миру зафиксировано более 8,7 тыс. летальных исходов, вызванных COVID-19.

За весь период пандемии в мире выявлено около 535 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.

ВОЗ коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

Пандемия коронавируса

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

Байден сообщил Зеленскому о новом транше военной помощи на $1 млрд

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });