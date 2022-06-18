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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Медики сообщили об 11 пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Автобус со студентами Кубанского государственного университета попал в ДТП в Апшеронском районе Краснодарского края, более десяти человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе краевого Минздрава.

"В автобусе ехали на практику студенты Кубанского госуниверситета 18-19 лет. Пострадавших 11 человек. Водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии. Всех везут в Апшеронскую ЦРБ", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди десяти пострадавших студентов критически тяжелых нет.

В свою очередь в пресс-службе краевой прокуратуры "Интерфаксу" сообщили о начале проверки по факту ДТП.

"Прокуратура Апшеронского района организовала проверку по факту ДТП, произошедшего в поселке Мезмай. Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота съехал с дороги и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части", - уточнили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что водитель имел путевой лист, а автобус был застрахован туристической группой из Кубанского государственного университета.

Краснодарский край
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