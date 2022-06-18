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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:07

Судно с грузовыми автомобилями под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Кубани

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Судно под флагом Камеруна, на борту которого находятся грузовики с фруктами и овощами, запросило помощи в акватории Черного моря в районе Туапсе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота в субботу.

"Судно под флагом Камеруна. Сигнала бедствия не было, просто запрос о помощи. Пока нет понимания, что именно за неполадки на судне. На борту находятся грузовые автомобили с овощами и фруктами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту 28 человек экипажа - все граждане Турции и Грузии. Возле судна сейчас находится буксир, обстановка уточняется.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС Кубани журналистам уточнили, что у судна произошло нарушение в работе балластной системы.

"Визуально наблюдается наличие крена на правый борт более 10 градусов. В настоящее время экипажем проводятся работы по восстановлению балластной системы. После завершения работ судно самостоятельно продолжит ход в порт Туапсе", - говорится в сообщении ведомства.

Туапсе Росморречфлот
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