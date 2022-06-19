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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

С севшего на мель в районе Туапсе судна подана заявка на проведение аварийных работ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - У севшего на мель в районе порта Туапсе судна под флагом Камеруна зафиксировано поступление воды в машинное отделение, запрошено проведение аварийно-спасательных работ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота в воскресенье.

"Поступило сообщение о поступлении воды в машинное отделение, причины поступления воды уточняются, подана заявка на проведение аварийно-спасательных работ силами Азово-Черноморским филиалом "Морспасслужбы", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что разлива нефтепродуктов нет, пострадавших тоже нет. Балластная система остается неисправной

Судно под флагом Камеруна, на борту которого находятся грузовики с фруктами и овощами, ранее запросило помощи в акватории Черного моря в районе Туапсе. У судна произошло нарушение в работе балластной системы. Экипаж изначально проводил работы по восстановлению работы балластной системы самостоятельно.

Всего на борту 28 человек экипажа - граждане Грузии и Турции.

Туапсе Росморречфлот Камерун
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