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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft

Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - У российских пользователей возникают проблемы при загрузке операционных систем Windows 10-й и 11-й версий сайта Microsoft, пишет "Коммерсантъ".

Также с сайта невозможно установить программу Media Creation Tool, которая позволяет обновить компьютер до последней версии ОС.

Как отмечает издание, при использовании VPN-сервиса таких проблем не возникает.

При этом на сайте компании Microsoft никаких объявлений об ограничении доступа для пользователей из России не публиковалось.

4 марта корпорация Microsoft объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России. "Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительствами США, ЕС и Великобритании и приостанавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями властей о санкциях", - говорилось в блоге корпорации со ссылкой на президента компании Брэда Смита.

"По мере развития ситуации" корпорация не исключает, что "будет принимать дополнительные шаги", указано в заявлении Microsoft.

Кроме того, корпорация продолжает сотрудничество с украинскими специалистами по кибербезопасности - по защите от возможных хакерских атак со стороны РФ.

Microsoft Windows
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