В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 г. 2,6 тыс. человек

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 2,6 тыс. случаев, что стало минимальным значением с апреля 2020 года, госпитализированы за сутки свыше 600 человек, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"По состоянию на 20 июня, в РФ выявлено 2 667 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 626 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 24 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 22 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 54 человека, накануне штаб сообщал о 62 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 081 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 414. Количество заболевших за сутки стало минимальным с 13 апреля 2020 года, когда за 24 часа было подтверждено почти 2,6 тыс. заболевших.

"Выздоровели за сутки 2 723 человека, или на 17% меньше в сравнении с 19 июня", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 400 927 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 517 умерших и 17 825 397 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.