Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 г. 2,6 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 г. 2,6 тыс. человек
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 2,6 тыс. случаев, что стало минимальным значением с апреля 2020 года, госпитализированы за сутки свыше 600 человек, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"По состоянию на 20 июня, в РФ выявлено 2 667 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 626 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 24 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 22 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 54 человека, накануне штаб сообщал о 62 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 081 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 414. Количество заболевших за сутки стало минимальным с 13 апреля 2020 года, когда за 24 часа было подтверждено почти 2,6 тыс. заболевших.

"Выздоровели за сутки 2 723 человека, или на 17% меньше в сравнении с 19 июня", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 400 927 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 517 умерших и 17 825 397 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"А-Проперти" построит ж/д ветку от Эльгинского месторождения угля до Охотского моря

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июня

Губернатор Брянской области заявил об обстреле поселка Суземка

Губернатор Брянской области заявил об обстреле поселка Суземка

Что произошло за день: воскресенье, 19 июня

Заявление "Интерфакса" о попытке взлома телеграм-каналов агентства

Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft

Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft

С севшего на мель в районе Туапсе судна подана заявка на проведение аварийных работ

Судно с грузовыми автомобилями под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Кубани

Что произошло за день: суббота, 18 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });