В России за сутки COVID-19 заболели более трех тысяч человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 081 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечается, по состоянию на 19 июня, в России количество госпитализаций за сутки составило 730 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 43,5%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в девяти субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 68 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 62 человека, накануне сообщалось о 68 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 382 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 301.

Как добавили в штабе, выздоровели за сутки 3 279 человек, или на 25,0% меньше в сравнении с 18 июня.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 398 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 463 умерших и 17 822 674 выписанных.