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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Чите сторонника террористов задержали за подготовку нападения на силовиков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Чите сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам", планировавшего теракт против сотрудников правоохранительных органов.

"В Чите задержан сторонник МТО "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена на территории России), гражданин Российской Федерации, планировавший совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, после совершения теракта задержанный планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

По месту проживания задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, большое количество боеприпасов, а также запрещенная религиозная литература.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 3 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и боеприпасов), части 2 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 2 статьи 223 (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.

"Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", - заявили в ФСБ.

Чита ФСБ
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