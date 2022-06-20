Медведев счел невыгодным для РФ размораживать отношения с США в настоящее время

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Размораживание отношений с США и возобновление диалога с Вашингтоном по теме контроля над стратегическими вооружениями в настоящее время невыгодно для России, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим", - написал он в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что "еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, о чем говорил и В.В.Путин, продливший СНВ-3 на 5 лет путем обмена нотами с Д.Байденом". "А сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину", - полагает Медведев.

"И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России", - продолжил он.

По мнению Медведева, США сами должны попросить об этом.

"А иначе это выглядит так: они нам - сплошные мерзости, а мы им - нате, пожалте, ядерную сделку. Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.