Мосгорсуд признал законным запрет Meta в РФ из-за экстремизма

Решение о запрете Facebook и Instagram в России вступило в законную силу

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Апелляционную жалобу - оставить без удовлетворения, решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года - без изменения", - огласил решение судья Александр Пономарев.

Таким образом, запрет в России Meta, которой принадлежат заблокированные в стране социальные сети Facebook и Instagram, вступает в законную силу.

Представители Meta настаивали в суде на том, что решение первой инстанции необходимо немедленно отменить и прекратить производство по делу.

Заинтересованное лицо - житель Перми Дмитрий Галицкий заявил в суде, что он возражает против принятого судом решения о запрете на территории РФ продуктов Meta: "Решение затрагивает мои права как пользователя Facebook с 2011 года. (...) Я потерял связь со СМИ и жителями. (...) И это все в одночасье рухнуло".

В судебном заседании также приняли участие представители Роскомнадзора и ФСБ России. По их мнению, деятельность экстремистской компании Meta в России должна быть запрещена, они просили оставить решение суда первой инстанции в силе.

Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России. Согласно решению суда, запрещена деятельность Meta в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Вместе с тем, решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

В настоящее время доступ к Facebook и Instagram на территории РФ ограничен.

Meta, как и другие заявители, просила признать решение Тверского суда незаконным и отменить его.