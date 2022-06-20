Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Мосгорсуд признал законным запрет Meta в РФ из-за экстремизма

Решение о запрете Facebook и Instagram в России вступило в законную силу

Мосгорсуд признал законным запрет Meta в РФ из-за экстремизма
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

В РоссииТверской суд запретил Facebook и Instagram за экстремизмЧитать подробнее

"Апелляционную жалобу - оставить без удовлетворения, решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года - без изменения", - огласил решение судья Александр Пономарев.

Таким образом, запрет в России Meta, которой принадлежат заблокированные в стране социальные сети Facebook и Instagram, вступает в законную силу.

Представители Meta настаивали в суде на том, что решение первой инстанции необходимо немедленно отменить и прекратить производство по делу.

Заинтересованное лицо - житель Перми Дмитрий Галицкий заявил в суде, что он возражает против принятого судом решения о запрете на территории РФ продуктов Meta: "Решение затрагивает мои права как пользователя Facebook с 2011 года. (...) Я потерял связь со СМИ и жителями. (...) И это все в одночасье рухнуло".

В судебном заседании также приняли участие представители Роскомнадзора и ФСБ России. По их мнению, деятельность экстремистской компании Meta в России должна быть запрещена, они просили оставить решение суда первой инстанции в силе.

Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России. Согласно решению суда, запрещена деятельность Meta в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Вместе с тем, решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

В настоящее время доступ к Facebook и Instagram на территории РФ ограничен.

Meta, как и другие заявители, просила признать решение Тверского суда незаконным и отменить его.

Мосгорсуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке

Балтийский флот завершил масштабные учения с участием 10 тыс. человек и 60 кораблей

Генпрокуратура сочла законным и обоснованным запрет Meta в РФ из-за экстремизма

В момент удара по буровым платформам в Черном море на них находились 109 человек

AZUR air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов для экономии запчастей

Калининградский губернатор не исключил ответных ограничений на транзит товаров из Литвы

ПМЭФ-2022

Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самыми заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022

Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самыми заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022

Глава Крыма сообщил об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза"

В Кремле сочли незаконной приостановку Литвой транзита из РФ в Калининградскую область

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 г. 2,6 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 г. 2,6 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });