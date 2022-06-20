Что произошло за день: понедельник, 20 июня

Обстрел платформ "Черноморнефтегаза", признание законным запрета Meta в России, дискуссия вокруг возможности перехода к таргетированию рубля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три буровые платформы "Черноморнефтегаза" подверглись удару со стороны Украины. Пострадали три человека, семеро пропали без вести. Всего с платформ эвакуировали, по последним данным, 94 человека. Газоснабжение Крыма не нарушено, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Возбуждено уголовное дело.

- Москва потребовала от Вильнюса отменить ограничения транзита в Калининградскую область. Временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызывали в МИД РФ. В Кремле заявили, что приостановка транзита товаров, попавших под санкции ЕС, незаконна. В МИД Литвы подчеркнули, что ограничения стали следствием санкций, а не решения самой страны.

- ЦБ РФ встал на защиту принципов инфляционного таргетирования. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что это наилучший способ обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию на среднесрочном горизонте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дискуссия о переходе к таргетированию рубля носит экспертный характер. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке ПМЭФ сказал "Интерфаксу", что механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает.

- AZUR air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов для экономии запчастей. Как следует из письма гендиректора компании Евгения Королева к сотрудникам, планируется увеличивать международную программу, но компания "была вынуждена" свернуть полетную программу в Сочи, чтобы "сохранить ресурс воздушных судов".

- Мосгорсуд признал законным запрет Meta в РФ из-за экстремизма. Решение о запрете Facebook и Instagram в России вступило в законную силу.

- Роснедра завели "черный список" участников аукционов. В нем уже есть пять компаний. Недропользователи, попавшие в "черный список", в течение двух лет не могут вновь участвовать в торгах.

- Суд в Москве приговорил к пяти годам экс-начальника Радиотехнических войск ВКС. Согласно фабуле дела, Андрей Кобан получил в качестве взятки почти 12 млн руб. от руководства Нижегородского НИИ радиотехники за попустительство при исполнении гособоронзаказа в рамках опытно-конструкторской разработки "Мерцание".

- Представитель РФ впервые за 10 лет вошел в руководство Международного Красного Креста. По итогам голосования, которое прошло 19 июня, в состав правления попал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

- Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами. В перечне запрещенных товаров - алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесина, удобрения и предметы роскоши.