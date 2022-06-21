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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Депутат Сахалинской облдумы получил 4,5 года колонии за контрабанду крабов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает во вторник пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Сахалинской облдумы - соучастника контрабанды организованной группой из России в Японию, республику Корея и Китайскую Народную Республику живого краба общим весом 3 тыс. 391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей, а также уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным организатору преступлений и зарегистрированным в Панаме, Гонконге и на Маршалловых Островах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен.

Контрабандные поставки краба осуществлялись с 2014 по 2019 год, информирует пресс-служба.

"Суд приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 4,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, Пашова задержали в Хабаровске в конце февраля 2021 года.

Пашов - депутат Сахалинской облдумы с 2017 года. Forbes в 2019 году признал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный им тогда доход превысил 6,2 млрд рублей.

Дмитрий Пашов Сахалин
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