После пищевого отравления в Якутии госпитализированы 13 детей и один взрослый

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Организована проверка после обращения 14 человек в медучреждение Верхневилюйского района с признаками пищевого отравления, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратилось 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних. Им оказана соответствующая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Состояние всех обратившихся оценивается как удовлетворительное.

Организована проверка. Причины отравления уточняются.