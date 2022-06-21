Глава МВД РФ объявил о ликвидации крупной международной наркогруппировки

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о совместной операции России и партнеров по СНГ по пресечению деятельности крупной международной наркогруппировки.

"Недавно проведена совместная операция правоохранительных органов Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и Киргизии во взаимодействии с департаментом безопасности "Почты России". В результате пресечена деятельность транснациональной преступной группировки, организовавшей производство и распространение синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории России, а также в странах Центральной Азии", - заявил Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета. Слова министра приводит пресс-центр МВД РФ.

Колокольцев сообщил, что в результате операции ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий, изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств.

Стоимость наркотика, по оценке МВД РФ, по ценам черного рынка превышает 280 млн рублей.

"Организатор и участники наркогруппировки задержаны, ведется следствие", - сообщил глава МВД РФ.

В пресс-центре ведомства сообщили, что "житель Омской области в своем частном доме оборудовал лабораторию по производству запрещенных веществ".

"Злоумышленник готовил раствор, содержащий синтетические наркотики "Альфа-PVP". Затем почтовыми посылками переправлял его за рубеж и в различные регионы России, маскируя под бытовую химию, машинное масло и другие товары. При этом мужчина использовал поддельные документы. Получатели посылок в кустарных лабораториях производили наркотические вещества с целью дальнейшего сбыта посредством тайников-закладок", - сообщили в пресс-центре.

"Совместная спецоперация по перекрытию наркотрафика продолжалась в течение полугода. В результате слаженных действий ликвидированы подпольные лаборатории на территории России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Их производительность составляла до 200 кг наркотических средств в месяц", - заявили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в России и на территории иностранных государств задержаны более 20 участников группы.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).