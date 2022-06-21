МИД РФ пригрозил Евросоюзу ответными мерами при отказе восстановить транзит в Калининград

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона потребовала от Евросоюза восстановления нормального функционирования транзита между Калининградом и остальной территорией РФ, пригрозила ответными мерами, сообщили во вторник в МИД России.

"21 июня в МИД России был вызван глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер. Представителю Евросоюза заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Послу ЕС "указано на недопустимость подобных действий, нарушающих соответствующие юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности", отметили на Смоленской площади.

"Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на "блокаду Литвой с подачи стран Запада транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров". "На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", - сказал Патрушев на проходящем во вторник в Калининграде совещании по актуальным вопросам нацбезопасности на Северо-Западе России.

17 июня, как сообщил ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзит в Калининградскую область и из нее "большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции". По его словам, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.

20 июня временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ, ей был заявлен протест в связи с ситуацией.

Литва, со своей стороны, заявила, что не вводила односторонних ограничений, поскольку такой запрет предусмотрен санкциями ЕС. Они были введены в отношении России в связи с ее действиями на Украине.